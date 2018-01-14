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Путин сравнил тело Ленина с мощами валаамских святых

14 Января 2018 в 14:18
Путин сравнил тело Ленина с мощами валаамских святых

Между коммунизмом и христианством есть немало общего. Такое мнение высказал в интервью для фильма «Валаам» президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что коммунистическая идеология является «примитивной выдержкой из библии».

«Коммунистическая идеология, она очень сродни христианству, на самом деле, – свобода, равенство, братство, справедливость – это все заложено в священном писании, это все там есть. А кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего нового не придумали», - сказал Путин, слова которого цитирует «Россия 1».

Президент также сравнил почитание Ленина коммунистами с отношением к мощам в христианстве.

«Вот смотрите, Ленина положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что в христианстве такой традиции нет, ну как же нет, в Афон приезжайте, посмотрите там, мощи святых есть, да у нас здесь вот тоже есть святые мощи», - заявил президент.

Глава государства добавил, что «тогдашняя власть» ничего нового не придумала, просто приспособило под свою идеологию простые человеческие истины.

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