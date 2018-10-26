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Путин создал Фонд сохранения и изучения языков народов России

26 Октября 2018 в 12:44
Путин создал Фонд сохранения и изучения языков народов России
ФОТО: РИА Новости

В России создан Фонд сохранения и изучения родных языков народов России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля, сообщает RT.

Учредителем фонда будет министерство просвещения России, а также Федеральное агентство по делам национальностей. Как отмечается в документе, он будет создан для сохранения и изучения родных языков народов мира, сообщает Ura.ru.

Надзор за деятельностью фонда будет осуществлять попечительский совет, отмечает «ФедералПресс».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН призвал вернуть линейный принцип изучения истории в школе.

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