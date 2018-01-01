Путин сократил численность российской армии на 300 человек

Штатная численность российских военных с 1 января 2018 года сократилась на 300 человек. Об этом говорится в указе, который подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе, на который ссылается ТАСС, говорится, что штатная численность военной техники ВС РФ устанавливается в количестве 1 902 758 единиц.

«В том числе 1 013 628 военнослужащих», - говорится в указе.



Согласно указу от 8 июня 2016 года, численность военных в российской армии составляла 1 903 051 человек. Таким образом, вступивший в силу документ сокращает штатную численность военных на 293 человек.