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Путин сократил численность российской армии на 300 человек

1 Января 2018 в 14:48
Путин сократил численность российской армии на 300 человек

Штатная численность российских военных с 1 января 2018 года сократилась на 300 человек. Об этом говорится в указе, который подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе, на который ссылается ТАСС, говорится, что штатная численность военной техники ВС РФ устанавливается в количестве 1 902 758 единиц.

«В том числе 1 013 628 военнослужащих», - говорится в указе.

Согласно указу от 8 июня 2016 года, численность военных в российской армии составляла 1 903 051 человек. Таким образом, вступивший в силу документ сокращает штатную численность военных на 293 человек.

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