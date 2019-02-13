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Путин собрался освоить сноуборд

13 Февраля 2019 в 16:57
Путин собрался освоить сноуборд

Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключает, что в ближайшее время решится покататься на сноуборде. Об этом глава государства упомянул, опробовав один из горнолыжных склонов Сочи, передает ТАСС.

Путин пришёл покататься туда на горных лыжах вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в перерыве переговоров, которые проходят в сочинской резиденции главы российского государства. Лидер РФ в целом положительно оценил горнолыжный склон, пообщавшись с посетителями.

Отвечая на вопрос о сноуборде, Путин не исключил, что опробует его в следующий раз, однако высказал мнение, что «Лыжи благороднее», отмечает РИА ФАН.

На переговорах в Сочи Путин и Лукашенко обсуждают в первую очередь сотрудничество в энергетической сфере, некоторые проблемы в торговле сельхозпродукцией, а также интеграцию на постсоветском пространстве.

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