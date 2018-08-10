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Путин собрал Совбез РФ из-за угрозы новых санкций

10 Августа 2018 в 16:35
Путин собрал Совбез РФ из-за угрозы новых санкций

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ возможные новые ограничительные меры со стороны Вашингтона. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, участники совещания сошлись во мнении, что анонсированные санкции абсолютно нелегитимы с точки зрения международного права.

На совещании, по словам Пескова также затрагивались вопросы социально-экономического развития России, передает ТАСС. В том числе, как предполагается, реакцию финансового и фондового рынка на угрозу новых антироссийских санкций.

Российский Совбез также обсудил подготовки к саммиту «каспийской пятерки», который состоится 12 августа в казахстанском Актау. Россия, Казахстан, Азербайджан, Иран и Туркмения должны подписать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Разработка этого документа шла больше 20 лет.

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