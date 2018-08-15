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Путин собирается на свадьбу министра иностранных дел Австрии

15 Августа 2018 в 17:00
Путин собирается на свадьбу министра иностранных дел Австрии

Президент России Владимир Путин планирует посетить бракосочетание министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль с Вольфгангом Майлингером. По данным австрийской прессы, мероприятие состоится 18 августа на юге земли Штирия.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что невеста приглашала Путина на свадьбу, когда они встречались в рамках его визита в Вене. В связи с предстоящей поездкой в Берлин такая возможность появилась. Ранее сообщалось, что в тот же день Владимир Путин планирует встретиться на переговорах с Ангелой Меркель в резиденции канцлера ФРГ.

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