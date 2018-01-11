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Путин следит за ходом проекта «Лидеры России»

11 Января 2018 в 20:12
Путин следит за ходом проекта «Лидеры России»

«Я слежу за этим лично. Считаю, что организация и характер работы, и результаты работы положительные — вот этого самого большого мероприятия», заявил Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств, отвечая на вопрос о проекте по отбору управленческих кадров «Лидеры России»

При этом президент подчеркнул, что ничего общего с политической конъюнктурой данный проект не имеет.

Он добавил, что одним из приоритетных направлений является подготовка рабочих кадров, Россия проводит свои национальные конкурсы профессионального мастерства и участвует в международных, а также осуществляется различная поддержка со стороны государства и бизнеса молодым специалистам, передает РИА «Новости».

«Лидеры России» — это Всероссийский конкурс управленцев среди граждан РФ возрастом до 50 лет, целью которого является выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.

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