Путин: Санкции после присоединения Крыма были неизбежны

Владимир Путин заявил, что не сомневался в реакции Запада на присоединение Крыма к России. По мнению президента России, санкции были неизбежны.

«Не сомневался. Непонятно было, в какой форме это будет сделано. Но, принимая решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира», — об этом рассказал российский лидер в фильме «Миропорядок 2018».

Как пишет RT, Владимир Путин уверил, что от ограничений уже страдают и будут продолжать, прежде всего, те, кто эти санкции ввел. А Россия в этой ситуации повела себя корректно, и сделала единственно правильный выбор, ведь миллионы крымчан хотели стать частью большой страны.

Отвечая на вопрос о возвращении Крыма в состав РФ, российский лидер высказал мнение, что «кто-то сознательно подвёл Россию к такой черте».