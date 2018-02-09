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Путин с Макроном обсудили украинский и сирийский конфликты

9 Февраля 2018 в 14:21
Путин с Макроном обсудили украинский и сирийский конфликты

Президент РФ Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и в Украине. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что ими были рассмотрены перспективы политического урегулирования конфликта в САР. Также была поднята тема украинского вопроса, акцент был поставлен на необходимость выполнения минских соглашений для мирного разрешения ситуации.

Помимо этого главы государств обсудили основные моменты российско-французских отношений. 

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