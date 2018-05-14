Путин: Россия выполняет все обязательства по линии МАГАТЭ

Владимир Путин во время встречи с главой МАГАТЭ заявил, что Россия полностью выполняет свои обязательства, а также развивает атомную энергетику согласно ограничениям о нераспространении оружия массового уничтожения. Об этом сообщает «Интерфакс», отмечая, что встреча президента РФ и Юкия Амано состоялась в Сочи.

Кроме того, российский лидер выразил благодарность главе МАГАТЭ за участие в очередном форуме, организатором которого является госкорпорация «Росатом». Помимо этого, Владимир Путин подчеркнул, что наша страна всегда поддерживала деятельность Международного агентства по атомной энергии и продолжает сотрудничество в настоящий момент.

Напомним, десятый международный форум «Атомэкспо» начался в Сочи 14 мая и продлится до 16 числа. Как пишет РИА Новости, форум, посвящённый ядерной энергетике, является крупнейшем мероприятием России и ближнего зарубежья. По словам организаторов, в общей сложности на «Атомэскпо» ждут порядка 90 российских и зарубежных компаний, которые работают в этой отрасли.