Понедельник
14 мая
USD 61.74
EUR 73.51
Горячие новости

Путин: Россия выполняет все обязательства по линии МАГАТЭ

14 Мая 2018 в 13:46
Путин: Россия выполняет все обязательства по линии МАГАТЭ

Владимир Путин во время встречи с главой МАГАТЭ заявил, что Россия полностью выполняет свои обязательства, а также развивает атомную энергетику согласно ограничениям о нераспространении оружия массового уничтожения. Об этом сообщает «Интерфакс», отмечая, что встреча президента РФ и Юкия Амано состоялась в Сочи.

Кроме того, российский лидер выразил благодарность главе МАГАТЭ за участие в очередном форуме, организатором которого является госкорпорация «Росатом». Помимо этого, Владимир Путин подчеркнул, что наша страна всегда поддерживала деятельность Международного агентства по атомной энергии и продолжает сотрудничество в настоящий момент.

Напомним, десятый международный форум «Атомэкспо» начался в Сочи 14 мая и продлится до 16 числа. Как пишет РИА Новости, форум, посвящённый ядерной энергетике, является крупнейшем мероприятием России и ближнего зарубежья. По словам организаторов, в общей сложности на «Атомэскпо» ждут порядка 90 российских и зарубежных компаний, которые работают в этой отрасли.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей


Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.