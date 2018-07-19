Путин: Риск обострения конфликта в Донбассе заметно вырос

Президент России Владимир Путин заявил о серьезных рисках обострения ситуации на юго-востоке Украины. Сегодня глава государства говорил об этом на совещании послов и постоянных представителей России.

Как пишет ТАСС, который приводит мнение лидера страны, причиной ухудшения ситуации могут стать нежелание Киева решать конфликт, и нежелание официальных властей Украины соблюдать взятые на себя обязательства.

«Раз за разом демонстрируется откровенное пренебрежение договоренностями, нежелание вести диалог со своими гражданами. Все сценарии рассчитываются по силовому пути», — заявил глава российского государства.

Тему Украины поднимали на саммите в Хельсинки Дональд Трамп и Владимир Путин 16 июля. Накануне Киев попросил Вашингтон рассказать, о каких именно новых возможностях шла речь по урегулированию ситуации на востоке Украины.