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Путин рассказал школьникам о конкурентных преимуществах будущего

11 Января 2018 в 18:39
Путин рассказал школьникам о конкурентных преимуществах будущего

Президент РФ Владимир Путин в рамках встречи со школьниками - авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее», рассказал, что умение найти свое место в коллективе является одним из конкурентных преимуществ.

«Очень важно уметь работать в коллективе, находить свое место в коллективе, быть комфортным для других членов коллектива и эффективным», - цитирует президента ТАСС.

34 школьника, принимающих участие во встрече с президентом России, были отобраны по итогам культурно-познавательных мероприятий, деловых и коммуникационных игр, организованных для 100 авторов лучших сочинений.

Всего в конкурсе сочинений приняли участие 1,9 миллиона учащихся из 85 субъектов страны.

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