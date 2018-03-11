Путин рассказал, почему утонул «Курск»

Гибель подводного крейсера «Курск» стала следствием общего плачевного состояния, в котором в начале 2000 годов находилась российская армия. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин фильме Андрея Кондрашова.

«Что греха таить: мы же знаем, в каком состоянии тогда находились вооруженные силы. Откровенно говоря, ничего удивительного нет. Но трагедия колоссальная, столько людей погибло», — сказал Путин.

По словам президента, ситуация в ВМФ после развала СССР сложилась очень сложная, денежное довольствие – минимальным и получали его нерегулярно. Также не решались жилищные вопросы.

Путин напомни, что в те дни он только пришел к власти и «даже не знал, что там проводятся серьезные учения».

«Позвонил министр обороны, сообщил, что мы потеряли лодку, но обнаружили и уже начинаем работу. Было непонятно, что происходит что-то трагическое, но потом это развернулось в полном объеме и в полный рост», – сказал президент.

Путин добавил, что весь масштаб трагедии выяснился только после расследования специальной правительственной комиссии.

«Корпус практически лопнул, и, конечно, это нельзя забыть», — добавил Путин.

Атомный подводный крейсер «Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море на глубине 108 метров. Погибли 118 членов экипажа, которые находились на борту.