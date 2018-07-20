Путин рассказал об уравнении числа работников и пенсионеров в скором будущем

Владимир Путин заявил, что в стране возможностей для поддержания до десяти лет нынешней пенсионной системы хватит, но следствием этого станет скорое уравнивание численности работающих и неработающих россиян, передаёт «Интерфакс».

Глава государства указал, что, несмотря на некоторые проблемы в экономике, она стабильна и развивается, "в целом есть большой запас прочности, но если думать не о сегодняшнем дне, а о дне завтрашнем, то нужно иметь в виду все эти обстоятельства". Он отметил в числе благоприятных факторов рост средней продолжительности жизни в РФ за последние шесть десятилетий с 67 лет до 73,5 лет, который, по прогнозам, продолжится.

Президент пояснил, что в 1970 году на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, а сейчас "на пять пенсионеров приходится шесть работающих, и ситуация будет меняться не в пользу работающих, их количество будет сокращаться". "И довольно быстро наступит момент, когда число работающих сравняется с числом неработающих и будет уменьшаться", - пояснил Путин необходимость изменений пенсионной системы. "И тогда либо пенсионная система лопнет, либо бюджет и резервные фонды, из которых мы сегодня финансируем дефицит пенсионной системы, лопнет", - сказал он.

Владимир Путин указал, что, несмотря на некоторые проблемы в экономике, она стабильна и развивается, "в целом есть большой запас прочности, но если думать не о сегодняшнем дне, а о дне завтрашнем, то нужно иметь в виду все эти обстоятельства".