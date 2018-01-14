Путин рассказал об объединяющей роли РПЦ в года богоборчества

Русская православная церковь всегда объединяла людей и не прекращала это делать даже в годы богоборчества при коммунистической власти. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в фильме «Валаам», отрывок которого был показан по «России 1».

«В тяжелейшие дни гражданской войны и богоборчества потом, когда были заложены семена раскола в российском обществе, семена единения всегда оставались с нами. В первую очередь, как раз благодаря Русской православной церкви», - рассказал президент.

Он поведал историю Валаамского монастыря, когда советские войска были уже готовы войти на архипелаг, но потом дали монахам время собраться и уехать, а также вывезти самые главные святыни.