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Путин рассказал об объединяющей роли РПЦ в года богоборчества

14 Января 2018 в 15:06
Путин рассказал об объединяющей роли РПЦ в года богоборчества

Русская православная церковь всегда объединяла людей и не прекращала это делать даже в годы богоборчества при коммунистической власти. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в фильме «Валаам», отрывок которого был показан по «России 1».

«В тяжелейшие дни гражданской войны и богоборчества потом, когда были заложены семена раскола в российском обществе, семена единения всегда оставались с нами. В первую очередь, как раз благодаря Русской православной церкви», - рассказал президент.

Он поведал историю Валаамского монастыря, когда советские войска были уже готовы войти на архипелаг, но потом дали монахам время собраться и уехать, а также вывезти самые главные святыни.

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