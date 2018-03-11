Путин рассказал о загнанной в угол крысе

Президент России Владимир Путин считает опасной ситуацию, когда кто-то кого-то загоняет в угол. Об этом глава государства рассказал журналисту Андрею Кондрашову.

Российский лидер рассказал историю о крысе в подъезде.

«Просто шел по лестнице, спускался, крысу увидел, начал ее гонять. Загнал ее в какой-то угол. А она развернулась и побежала за мной. И не просто побежала, она еще и с лестницы на лестницу, с перелета на перелет. Пыталась прыгнуть мне на голову», — сказал Путин.

Он добавил, что лучше никого и никогда в угол не загонять.

Ранее президент РФ заявил, что Запад постоянно пытается указать России на ее место и такое положение вещей «нас категорически не устраивает».

Фильм «Путин» Андрея Кондрашова опубликовал на страницу «ВКонтакте» журналист Дмитрий Киселев.