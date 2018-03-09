Путин рассказал о вмешательстве американцев в выборы в США

Обвиняемые во вмешательстве в американские выборы граждане России с тем же успехом могли оказаться американцами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью западным СМИ.

Глава государства, беседуя с корреспондентом NBC, поинтересовался, с чего он решил, что российские власти, в том числе он сам, давал кому-то разрешение на вмешательство в выборы в другой стране.

«Ничего не изменилось с тех пор, как мы с вами говорили в Санкт-Петербурге. Появились какие-то имена, ну и что? С таким же успехом это могли бы быть имена американцев, которые сидят здесь и вмешиваются в ваш собственный политический процесс», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что «русские фамилии» в деле о вмешательстве в выборы президента США не говорят о «руке Кремля».

«Вы назвали мне часть фамилий и сказали, что они русские. Ну и что? Они могут, будучи русскими, работать на американские компании. Может быть, кто-то из них работал на кого-то из кандидатов. Я не имею об этом понятия, это не мои проблемы», — добавил Путин.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обвинил США во вмешательстве в дела других государств и назвал это «неоимперским подходом».