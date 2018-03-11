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Путин рассказал о том, чего не сможет простить

11 Марта 2018 в 14:25
Путин рассказал о том, чего не сможет простить

Президент России Владимир Путин рассказал, что умеет прощать многое, но есть такие вещи, которые прощать нельзя. Об этом глава государства говорит в фильме «Путин», фрагмент которого появился в соцсетях.

«Да, но не все», — сказал президент России на вопрос журналиста о прощении. На уточняющий вопрос о том, чего прощать нельзя, российский лидер ответил: «Предательство».

Ранее в соцсетях появилась новая лента Саиды Медведевой «Миропорядок 2018». В основу фильма легли несколько интервью Путина Владимиру Соловьеву. За первые двое суток фильм посмотрели 11 млн раз, пишет РИА Новости.

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