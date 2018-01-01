Путин рассказал о связи между его привычками и публичностью

Президенту России Владимиру Путину не пришлось кардинально менять привычки, после того как он стал чаще появляться в кадре и на публике в связи со «своей работой». Об этом глава государства рассказал в эфире юбилейной программы «Время».

Путин отметил, что всегда был непубличным человеком, при этом старался жить так, как будто за ним постоянно наблюдают.

«Сказать, что мне пришлось что-то кардинально поменять, пожалуй, нет», — рассказал Путин.

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