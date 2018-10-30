Путин рассказал о совершенствовании избирательной системы России

Президент России рассказал, каким видит успешное развитие избирательной системы России, сообщает РИА Новости.
По словам президента, любые изменения должны укреплять принципы открытости и прозрачности выборов.
По словам президента, любые изменения должны укреплять принципы открытости и прозрачности выборов.
«Наша избирательная система постоянно совершенствуется. Это объективный процесс для такого многоуровневого, сложного организма как Россия, который должен адаптироваться к росту политической культуры, к развитию современных технологий, соответствовать запросам и ожиданиям общества, уровню его развития и готовности брать на себя ответственность за положение дел в поселке, городе, регионе, либо в России в целом», — сказал Путин на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию избирательной системы России.
Президент подчеркнул, что изменения должны способствовать «независимости системы от какого-либо вмешательства — как внутреннего, так и внешнего, со стороны других государств».
Ранее в беседе с НСН главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев заметил, что «при новой главе ЦИК система выборов у нас с каждым разом совершенствуется. Элла Памфилова – уникальный человек, она всю жизнь боролась за правду и борется сейчас в Центризбиркоме. И то, что она вчера даже заплакала – тоже показатель того горя, которое причинили отдельные политики. Вся кампания прошла хорошо, но ее надо было испортить вот таким подлым образом. Что ж, новые выборы, скорее всего, пройдут через три месяца, посмотрим, кто там победит. Мне кажется, люди сумеют сделать правильный и точный выбор», - отметил Гусев.
Президент подчеркнул, что изменения должны способствовать «независимости системы от какого-либо вмешательства — как внутреннего, так и внешнего, со стороны других государств».
Ранее в беседе с НСН главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев заметил, что «при новой главе ЦИК система выборов у нас с каждым разом совершенствуется. Элла Памфилова – уникальный человек, она всю жизнь боролась за правду и борется сейчас в Центризбиркоме. И то, что она вчера даже заплакала – тоже показатель того горя, которое причинили отдельные политики. Вся кампания прошла хорошо, но ее надо было испортить вот таким подлым образом. Что ж, новые выборы, скорее всего, пройдут через три месяца, посмотрим, кто там победит. Мне кажется, люди сумеют сделать правильный и точный выбор», - отметил Гусев.