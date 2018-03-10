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Путин рассказал о проводимой американцами политике сдерживания России

10 Марта 2018 в 13:29
Путин рассказал о проводимой американцами политике сдерживания России

Введенные США антироссийские санкции никак не связаны с «мифическим вмешательством в выборы президента 2016 года». Такое мнение выразил в интервью западным СМИ президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что санкции имеют совершенно другую цель – сдержать развитие России.

«Санкции связаны совсем с другим — с желанием остановить развитие России, сдержать Россию. Эта политика сдерживания России проводится уже десятки лет, время от времени. Сейчас опять к ней вернулись», — сказал Путин, слова которого приводит RT.

Глава государства назвал такой подход совершенно неправильным, потому как он наносит вред российско-американским отношениям и дает возможность «освободить площадку для конкурентов США на российском рынке».

 

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