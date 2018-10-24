Путин рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД

Президент России Владимир Путин заявил о своем беспокойстве по поводу заявления США о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. По словам российского лидера это приведет к гонке вооружений.

«Нас беспокоит, что ликвидирован Договор об ограничении систем противоракетной обороны, теперь речь идёт о Договоре о ракетах средней и меньшей дальности, потом непонятна судьба СНВ-3… Если всё это будет демонтировано, то вообще ничего не останется в сфере ограничения роста вооружений. Не остаётся ничего, кроме гонки вооружений», - сказал Путин на пресс-конференции с итальянским премьером Джузеппе Конте.

По словам Путина, если ракеты США будут поставлены в Европу, то Россия должна будет ответить зеркально. В результате под угрозу попадёт и сама Европа.

«Европейские страны, которые согласятся с этим, если до этого дойдёт, должны будут понимать, что они ставят свою собственную территорию под угрозу возможного ответного удара», — подчеркнул президент РФ.

Путин добавил, что Вашингтон не предоставил никаких доказательств нарушений со стороны России ДРСМД, однако, сам его уже нарушил, передает RT.

Ранее президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов в эфире НСН высказал мнение, что заявления американского резидента напрямую связаны с выборами в конгресс. Эксперт отметил, что угрозы выхода США и ДРСМД отнюдь не говорят об их реальных намерениях





