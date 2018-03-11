Путин рассказал о месте России в мире

Для каждой страны и ее национальных интересов найдется «место» в мире, но определять это нужно через диалог, а не через ультиматум. В этом уверен президент России Владимир Путин.

Об этом глава государства заявил Андрею Кондрашову в фильме «Путин».

«Нам пытаются всегда показать, где наше место», - отметил глава государства.

Он сравнил отношение ряда стран к России после распада СССР с отношениями в уголовной среде, вспомнив кадры их фильма «Джентльмены удачи» и фразу: «Ваше место возле параши!»

«А нам не нравится это место. Мы в целом не согласны с такой постановкой вопроса», - подчеркнул президент.

Полная версия фильма «Путин» Андрея Кондрашова опубликована на страничке «ВКонтакте» журналиста Дмитрия Киселева.