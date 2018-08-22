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Путин рассказал о бессмысленности новых антироссийских санкций

22 Августа 2018 в 17:40
Путин рассказал о бессмысленности новых антироссийских санкций

Российский президент Владимир Путин заявил, что новые санкции США в отношении России контрпродуктивны и в них нет никакого смысла.

«Это действия контрпродуктивные и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия», — сказал Путин во время пресс-конференции, прошедшей по окончании встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Лидеры двух стран повели в среду переговоры в Сочи, передает RT.

США заявляли, что вводят новый пакет антироссийских санкций из-за якобы причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, пишет «Газета.ру».

Ранее президент Саули Ниинистё назвал их встречу с Путиным «солнечной».

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