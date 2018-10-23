Путин проговорил с Болтоном полтора часа

Общение президента Владимира Путина с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном продолжалось полтора часа. В ходе переговоров российский лидер заявил о желании продолжить прямой диалог с американским коллегой Дональдом Трампом. Кроме того, Путин выразил удивление недружественным шагам Вашингтона в отношении России. Он подчеркнул, что они продолжаются, несмотря, что Москва практически не отвечает на них, передает РИА Новости.

В свою очередь Болтон подчеркнул, что полезным для Москвы и Вашингтона будет находить точки соприкосновения, несмотря на имеющиеся разногласия.

Джон Болтон находится в России с двухдневным рабочим визитом. До встречи с президентом РФ Владимиром Путиным он провел переговоры с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Ранее стало известно об отказе комиссии по правам человека в США сотрудничать с СПЧ при президенте России. Член президентского Совета по правам человека Александр Брод рассказал НСН о попытках российских правозащитников наладить контакт с коллегами из США.



