Путин призвал совершенствовать медсистему

Полностью менять систему здравоохранения в России не нужно, необходимо улучшать существующую, заявил Владимир Путин.

Участница медиафорума ОНФ высказалась в пользу необходимости новой системы здравоохранения с акцентом на профилактике, а не на лечении, и в этом контексте о переименовании министерства здравоохранения в министерство здравосохранения, передает РИА «Новости».«Нам нужно совершенствовать то, что есть. В принципе, у нас прогресс заметный в области здравоохранения», — сказал Путин, отвечая на вопрос.В Послании Федеральному Собранию Владимир Путин, в частности, сказал: «В 2019–2024 годах на развитие системы здравоохранения из всех источников потребуется ежегодно направлять в среднем более 4 процентов ВВП. Но стремиться нужно, безусловно, к 5 процентам. В абсолютном выражении это будет означать, что общие объёмы расходов на здравоохранение должны увеличиться вдвое. При этом надо найти дополнительные возможности для финансирования, которые не сдерживали бы экономический рост».