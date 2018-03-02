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Путин призвал совершенствовать медсистему

2 Марта 2018 в 21:01
Полностью менять систему здравоохранения в России не нужно, необходимо улучшать существующую, заявил Владимир Путин.

Участница медиафорума ОНФ высказалась в пользу необходимости новой системы здравоохранения с акцентом на профилактике, а не на лечении, и в этом контексте о переименовании министерства здравоохранения в министерство здравосохранения, передает РИА «Новости».

«Нам нужно совершенствовать то, что есть. В принципе, у нас прогресс заметный в области здравоохранения», — сказал Путин, отвечая на вопрос.

В Послании Федеральному Собранию Владимир Путин, в частности, сказал: «В 2019–2024 годах на развитие системы здравоохранения из всех источников потребуется ежегодно направлять в среднем более 4 процентов ВВП. Но стремиться нужно, безусловно, к 5 процентам. В абсолютном выражении это будет означать, что общие объёмы расходов на здравоохранение должны увеличиться вдвое. При этом надо найти дополнительные возможности для финансирования, которые не сдерживали бы экономический рост».

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