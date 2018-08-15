Среда
15 августа
USD 66.75
EUR 76.23
Горячие новости

Путин призвал развивать студенческие спортивные клубы в России

15 Августа 2018 в 15:10
Путин призвал развивать студенческие спортивные клубы в России

Владимир Путин заявил о необходимости развивать студенческие спортивные клубы России. Как пишет ТАСС, об этом президент России сообщил во время Северо-Кавказского молодежного образовательного форума «Машук-2018». Глава государства назвал это движение чрезвычайно важным, а также заявил о том, что необходимо организовывать соревнования между вузами.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Пятигорск сегодня, 15 августа. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что в рамках этой поездки глава государства планирует ознакомиться с форумом, пообщаться с его участниками, а также принять участие в обсуждении молодежных инициатив.

Ранее во время форума «Машук» Владимир Путин заявил о необходимости возрождать программу сохранения национальных языков народов России, подчёркивает RT.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.