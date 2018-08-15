Путин призвал развивать студенческие спортивные клубы в России

Владимир Путин заявил о необходимости развивать студенческие спортивные клубы России. Как пишет ТАСС, об этом президент России сообщил во время Северо-Кавказского молодежного образовательного форума «Машук-2018». Глава государства назвал это движение чрезвычайно важным, а также заявил о том, что необходимо организовывать соревнования между вузами.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Пятигорск сегодня, 15 августа. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что в рамках этой поездки глава государства планирует ознакомиться с форумом, пообщаться с его участниками, а также принять участие в обсуждении молодежных инициатив.

Ранее во время форума «Машук» Владимир Путин заявил о необходимости возрождать программу сохранения национальных языков народов России, подчёркивает RT.