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Путин призвал оппозицию к ответственности

23 Декабря 2017 в 14:14
Путин призвал оппозицию к ответственности

Президент России Владимир Путин выступил на съезде «Единой России», который проходит в Москве в субботу. Глава государства в своей речи заявил о необходимости четко обозначить стоящие перед страной проблемы и устранить все, что мешает ее развитию.

Путин также отметил, что Россия постоянно развивает и делает более гибкой политическую систему. Глава государства считает необходимым и дальше развивать механизмы демократии и с уважением относиться к «дееспособной и ответственной оппозиции».

«Быть ответственным - значит иметь ясную программу позитивных действий. Подчеркну, вижу в сильном, ответственном, свободном гражданском обществе ключевую гарантию необратимых перемен, ведь его структуры работают ради созидания, ради пользы людям и стране, участвуют в решении сложнейших социальных проблем»,- заявил президент, слова которого приводит ТАСС.

Путин подчеркнул, что быть оппозицией – значит, не только спорить с властью «или обвинять ее во всех смертных грехах». Такой «популизм и болтовню» общество не примет, уверен президент.

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