Путин призвал Меркель повлиять на Украину после провокации в Черном море

Российский президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Керченском проливе, сообщили в пресс-службе Кремля. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.

Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией и связал его с грядущими выборами президента Украины, сообщает Ura.ru.

Глава российского государства подчеркнул, что со стороны Украины было совершено грубое нарушение международного права, отмечает РЕН ТВ.

Также российский лидер выразил надежду на то, что Берлин «окажет воздействие на украинские власти с тем, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов», пишет RT.

Ранее немецкий канцлер обсудила сложившуюся ситуацию с президентом Украины Петром Порошенко.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три украинских судна из-за нарушения госграницы РФ. В связи с этим на Украине решили ввести военное положение, которое будет действовать в течение 30 дней с 28 ноября. Бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин рассказал НСН, как Порошенко пытается развязать войну с Россией, чтобы сохранить власть.