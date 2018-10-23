Путин призвал максимально упростить процедуры ведения бизнеса

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости максимального упрощения процедур создания и ведения бизнеса. Он также выступил с предложением исчерпывающего перечня отчётности для предпринимателей. Об этом он рассказал во время пленарного заседания форума «Малый бизнес – национальный проект».

«Следует совершенствовать и расширять линейку инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, особенно в наиболее значимых сферах. Это в том числе небольшие, высокотехнологичные компании и стартапы, фермерские хозяйства и сельхозкооперативы, а также социальное предпринимательство», - цитирует слова Путина ТАСС.

Президент РФ также распорядился подготовить перечень документов, которые предприятия малого и среднего бизнеса будут предоставлять в качестве отчётности в госструктуры, чтобы у чиновников не возникло желания «тихой сапой нагружать бизнес». Соответствующее поручение было отдано правительству.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в эфире НСН выступил с предложением провести «внутреннюю амнистию» для бизнесменов.