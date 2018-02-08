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Путин признался, что у него нет смартфона

8 Февраля 2018 в 15:15
Путин признался, что у него нет смартфона

Президент РФ Владимир Путин признался, что не пользуется смартфоном, пишет «Интерфакс». Об этом он рассказал в ходе заседания Совета при президенте по науке и образованию.

«Вы сказали, что у всех смартфоны есть, а у меня нет смартфона», — сказал Путин.

Так он ответил президенту научно-исследовательского «Курчатовского института» Михаила Ковальчука на заявление о том, что на обработку смартфоном речевого запроса тратится много энергии, а пользуются смартфонами все.

Ранее Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию призвал развивать российские технологии, так как, по его мнению, собственные технологии обеспечивают суверенитет страны, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня».  

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