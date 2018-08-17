Путин привезет казачий ансамбль на свадьбу главы австрийского МИДа

Свадебная песня в исполнении десять участников казачьего ансамбля станут своеобразным музыкальным подарком Карин Кнайсль от Владимира Путина, которые будут сопровождать на мероприятии.

Свадьба главы МИД Австрии пройдет в федеральной земле Штирия, в числе ста приглашенных также отмечен канцлер страны Себастьян Курц. Порядок и безопасность на торжестве будут обеспечивать сотрудники элитного спецподразделения «Кобра».

Ранее сообщалось о негативной реакции некоторых австрийских политиков на визит Путина на свадьбу Кнайсль. Они говорили о том, что это наносит ущерб Австрии, и в связи с этим предлагали главе дипломатического ведомства подать в отставку.