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Путин привезет казачий ансамбль на свадьбу главы австрийского МИДа

17 Августа 2018 в 16:20
Путин привезет казачий ансамбль на свадьбу главы австрийского МИДа

Свадебная песня в исполнении десять участников казачьего ансамбля станут своеобразным музыкальным подарком Карин Кнайсль от Владимира Путина, которые будут сопровождать на мероприятии.

Свадьба главы МИД Австрии пройдет в федеральной земле Штирия, в числе ста приглашенных также отмечен канцлер страны Себастьян Курц. Порядок и безопасность на торжестве будут обеспечивать сотрудники элитного спецподразделения «Кобра».

Ранее сообщалось о негативной реакции некоторых австрийских политиков на визит Путина на свадьбу Кнайсль. Они говорили о том, что это наносит ущерб Австрии, и в связи с этим предлагали главе дипломатического ведомства подать в отставку.

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