Среда
07 февраля
USD 57.22
EUR 70.93
Горячие новости

Путин присвоил погибшему в Сирии летчику Су-25 звание Героя России посмертно

6 Февраля 2018 в 18:10
Путин присвоил погибшему в Сирии летчику Су-25 звание Героя России посмертно
Фото: belkadet.by

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении погибшему в Сирии российскому летчику Роману Филипову звание Героя России посмертно, сообщает ТАСС во вторник, 6 февраля.

Накануне СМИ сообщали о том, что российский летчик будет представлен к госнаграде. Штурмовик Су-25 в субботу, 3 февраля, был сбит в Идлибе на севере Сирии. По данным Минобороны, летчик успел катапультироваться, но погиб в бою с террористами. У летчика осталась семья в Приморском крае.

Похороны Филипова пройдут 8 февраля в Воронеже, сообщает РБК.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.