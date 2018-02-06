Путин присвоил погибшему в Сирии летчику Су-25 звание Героя России посмертно

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении погибшему в Сирии российскому летчику Роману Филипову звание Героя России посмертно, сообщает ТАСС во вторник, 6 февраля.



Накануне СМИ сообщали о том, что российский летчик будет представлен к госнаграде. Штурмовик Су-25 в субботу, 3 февраля, был сбит в Идлибе на севере Сирии. По данным Минобороны, летчик успел катапультироваться, но погиб в бою с террористами. У летчика осталась семья в Приморском крае.

Похороны Филипова пройдут 8 февраля в Воронеже, сообщает РБК.