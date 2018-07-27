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Путин принял участие в закрытой встрече лидеров БРИКС

27 Июля 2018 в 12:22
Путин принял участие в закрытой встрече лидеров БРИКС

Президент Российской Федерации Владимир Путин в последний день саммита БРИКС в Йоханнесбурге принял участие во встрече лидеров стран, входящих в объединение. Переговоры были посвящены вопросам развития организации и приоритетным направления сотрудничества, а также координацию действий по международным проблемам, передаёт РИА Новости.

Встреча Путина с президентом Бразилии Мишелом Темером, лидером Южно-Африканской республики Сирилом Рамафосой, председателем Китая Си Цзиньпином и главой правительства Индии Нарендрой Моди прошла в закрытом для журналистов режиме.

Сейчас лидеры БРИКС готовятся провести встречу с главами делегаций стран, которые были приглашены на саммит в качестве наблюдателей. Дискуссии пройдут в формате рабочего завтрака.

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