Путин принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге стартовал Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ, который в России традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. Парад принял Верховных главнокомандующий – президент РФ Владимир Путин.

Торжественный осмотр кораблей проходит в акватории Невы. Для прохода судов были разведены Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. В честь праздника корабли был украшены флажками, а их экипажи выстроились на палубах в парадном обмундировании.

Также военные моряки стоят в строю на Английской набережной у причала «Сенатская пристань». Перед «Медным всадником» установлены специальные трибуны для ветеранов и почетных гостей. Все набережные города украшены Андреевскими флагами, пишет ТАСС.

Перед началом Главного военно-морского парада главком ВМФ РФ Владимир Королев по видеосвязи принял доклады всех командующих флотов, Каспийской флотилии и базы ВМФ РФ в Тартусе о готовности к параду.

Глава государства в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ РФ Владимира Королева на президентском катере пройдет по акватории Невы от Петропавловской крепости и поприветствует экипажи кораблей – БДК «Минск», МПК «Казанец», подлодки «Дмитров», фрегата «Адмирал Макаров» и корвета «Сообразительный».

Ранее военно-морской парад прошел во Владивостоке. За кораблями Тихоокеанского флота с пристани наблюдали тысячи жителей и гостей столицы Приморья.



