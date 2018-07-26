Путин принимает участие во встрече лидеров БРИКС

Президент Российской Федерации Владимир Путин принимает участие во встрече лидеров стран-участниц саммита БРИКС в расширенном составе. Десятый, юбилейный саммит объединения Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики проходит в Йоханнесбурге.

Как отмечает RT , среди главных вопросов, предложенных для обсуждения — развитие взаимодействия в сферах политики и экономики, торговли и культуры, а также актуальные международные темы.

Перед началом переговоров состоялась церемония фотографирования лидеров БРИКС.