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Путин принимает участие во встрече лидеров БРИКС

26 Июля 2018 в 12:16
Путин принимает участие во встрече лидеров БРИКС

Президент Российской Федерации Владимир Путин принимает участие во встрече лидеров стран-участниц саммита БРИКС в расширенном составе. Десятый, юбилейный саммит объединения Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики проходит в Йоханнесбурге.

Как отмечает RT, среди главных вопросов, предложенных для обсуждения — развитие взаимодействия в сферах политики и экономики, торговли и культуры, а также актуальные международные темы.

Перед началом переговоров состоялась церемония фотографирования лидеров БРИКС.

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