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Путин принес соболезнования властям Эфиопии в связи с авиакатастрофой

10 Марта 2019 в 16:33
Путин принес соболезнования властям Эфиопии в связи с авиакатастрофой

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой над Эфиопией президенту страны Сахле-Ворк Зевде и премьер-министру Абию Ахмеду.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пусть мужество не покинет их в этот тяжелый час», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али сообщил, что в результате авиакатастрофы Boeing 737-800MAX, погибли 157 человек. В числе пассажиров были граждане 33 государств, среди которых трое россиян, 32 гражданина Кении, 17 — Эфиопии, восемь жителей КНР.

По информации сервиса Flightradar24, опубликованной в Twitter, вертикальная скорость Boeing была неустойчивой. Перед крушением самолет набрал высоту немногим более 2,6 км и скорость - около 700 км/ч, информируют Известия.

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