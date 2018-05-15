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Путин примет участие в открытии автомоста в Крым

15 Мая 2018 в 00:22
Путин примет участие в открытии автомоста в Крым

Владимир Путин сегодня примет участие в церемонии открытия автодорожной части Крымского моста, передает ТАСС.

Автомобильное движение легкового и общественного транспорта по мосту с обеих сторон будет запущено в среду, 16 мая.
Крымский мост — строящийся транспортный переход через Керченский пролив. Переход будет состоять из двух расположенных рядом друг с другом мостов — железнодорожного и автомобильного. Мост соединит Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Получил официальное название «Крымский мост» после народного голосования в декабре 2017 года. Второе место получил вариант «Керченский мост».

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