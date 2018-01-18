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Путин примет участие в мероприятиях к 75-летию прорыва блокады Ленинграда

18 Января 2018 в 00:17
Владимир Путин сегодня примет участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию прорыва блокады Ленинграда, возложит цветы на Пискарёвском мемориальном кладбище, осмотрит экспозицию музея-панорамы «Прорыв», пообщается с ветеранами Великой Отечественной войны и посмотрит фильм «Рубеж», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

За годы блокады погибли, по разным данным, до 1,5 миллионов человек. 

Владимир Путин является уроженцем Ленинграда. Отец — Владимир Спиридонович Путин (23.02.1911 — 02.08.1999) - участник Великой Отечественной войны. В РККА — с июня 1941, боец 330-го стрелкового полка 86-й дивизии Красной армии. Защищая Невский пятачок, был тяжело ранен осколком в левую голень и стопу 17 ноября 1941 года. Мать — Мария Ивановна Путина (урождённая Шеломова) (17.10.1911 — 06.07.1998), также работала на заводе, пережила блокаду Ленинграда. Штабом КБФ награждена медалью «За оборону Ленинграда».


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