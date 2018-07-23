Путин пригласил Лукашенко в РФ

Между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белоруссии Александром Лукашенко состоялись телефонные переговоры 23 июля. Об этом сообщает сайт Кремля, сообщает Газета.ру .

Лидеры России и Белоруссии обсудили некоторые вопросы, касающиеся аспектов деятельности Евразийского экономического союза и международные вопросы, пишет RT. При этом, как сообщают белорусские СМИ, Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко с визитом в Россию. Встреча между лидерами может состояться в Сочи.

Напомним, ранее российский президент поговорил по телефону с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.