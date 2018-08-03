Пятница
03 августа
USD 63.14
EUR 73.42
Горячие новости

Путин придумал новый праздник для россиян в апреле

3 Августа 2018 в 18:41
Путин придумал новый праздник для россиян в апреле

В России 19 апреля будет отмечаться День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской Империи в 1783 году. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Изменения будут внесены в действующий федеральный закон «О Днях воинской славы и памятных датах России».

Как отмечается в пояснительной записке к документу, новый «праздник будет свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией».

Ранее с инициативой учредить праздник по случаю знаменательного события выступили члены Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко и рядом депутатов Госдумы, избранных от Крыма и Севастополя.

Напомним, в 2014 году по результатам референдума Крым стал российским регионом, передает RT. Ранее депутат Национального совета Словакии Петер Марчек, возглавивший словацкую делегацию, находящуюся с трехдневным визитом в Крыму, заявил, что полуостров законно вошел в состав России, пишет Газета.ру.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.