Путин придумал новый праздник для россиян в апреле

В России 19 апреля будет отмечаться День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской Империи в 1783 году. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Изменения будут внесены в действующий федеральный закон «О Днях воинской славы и памятных датах России».

Как отмечается в пояснительной записке к документу, новый «праздник будет свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией».

Ранее с инициативой учредить праздник по случаю знаменательного события выступили члены Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко и рядом депутатов Госдумы, избранных от Крыма и Севастополя.

Напомним, в 2014 году по результатам референдума Крым стал российским регионом, передает RT. Ранее депутат Национального совета Словакии Петер Марчек, возглавивший словацкую делегацию, находящуюся с трехдневным визитом в Крыму, заявил, что полуостров законно вошел в состав России, пишет Газета.ру.