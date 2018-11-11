Путин прибыл в Париж, где может встретиться с Трампом «на ногах»

Президент РФ Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Париж. Глава российского государства примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия окончания первой мировой войны.

Как ранее заявляли в Кремле, визит Путина во Францию будет кратким, а график его пребывания в Париже не предполагает отдельных двусторонних встреч.

Из аэропорта Шарля де Голля Путин на отечественном лимузине Aurus отправился на торжественное мероприятие у Триумфальной арки. Там находится памятник воинам, погибшим в 1914-18 годах - могила Неизвестного солдата. Там выступит президент Франции Эмманюэль Макрон и состоится военная церемония, а также театрализованное представление.

После этого высокие гости отправятся в Елисейский дворец, где состоится рабочий ланч от имени французского президента. Здесь у Владимира Путина будет возможность пообщаться с коллегами в удобном формате.

Затем российский лидер вместе с другими главами государств отправится на пленарное заседание Парижского форма мира (ПФМ).

Ранее стало известно, что решение не проводить продолжительную встречу Путина и Трампа 11 ноября было принято по просьбе французской стороны, пишет RT.

Напомним, ровно год назад лидеры России и США также встретились "на ногах" перед совместным фотографированием лидеров на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Дананге.