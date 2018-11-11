Воскресенье
11 ноября
USD 66.85
EUR 75.81
Горячие новости

Путин прибыл в Париж, где может встретиться с Трампом «на ногах»

11 Ноября 2018 в 13:06
Путин прибыл в Париж, где может встретиться с Трампом «на ногах»

Президент РФ Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Париж. Глава российского государства примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия окончания первой мировой войны.

Как ранее заявляли в Кремле, визит Путина во Францию будет кратким, а график его пребывания в Париже не предполагает отдельных двусторонних встреч.

Из аэропорта Шарля де Голля Путин на отечественном лимузине Aurus отправился на торжественное мероприятие у Триумфальной арки. Там находится памятник воинам, погибшим в 1914-18 годах - могила Неизвестного солдата. Там выступит президент Франции Эмманюэль Макрон и состоится военная церемония, а также театрализованное представление.

После этого высокие гости отправятся в Елисейский дворец, где состоится рабочий ланч от имени французского президента. Здесь у Владимира Путина будет возможность пообщаться с коллегами в удобном формате.

Затем российский лидер вместе с другими главами государств отправится на пленарное заседание Парижского форма мира (ПФМ).

Ранее стало известно, что решение не проводить продолжительную встречу Путина и Трампа 11 ноября было принято по просьбе французской стороны, пишет RT.

Напомним, ровно год назад лидеры России и США также встретились "на ногах" перед совместным фотографированием лидеров на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Дананге.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.