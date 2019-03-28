Путин прибыл в Киргизию с госвизитом и $30 млн

Президент Российской Федерации Владимир Путин приехал в Киргизию с государственным визитом. Центральным пунктом повестки дня станут переговоры с лидером республики Сооронбаем Жээнбековым, передает RT .

Резиденты также примут участие в российско-киргизской межрегиональной конференции и побывают в доме-музеи знаменитого киргизского и советского писателя Чингиза Айтматова.

Как отмечает РЕН ТВ , стороны обсудят перспективы развития отношений между государствами и союзничества. Будет также затронута тема взаимодействия в региональных объединениях, в первую очередь, с учетом нынешнего председательства Бишкека в Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности.

По итогам встрече планируется подписать объёмный пакет межправительственных, межведомственных, межрегиональных и коммерческих документов.



Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, Москва приняла решение предоставить Киргизии 30 миллионов долларов в качестве безвозмездной финансовой помощи. Как отмечает Ura.ru , эта сумма пойдёт на поддержку госбюджета республики. Кроме того, российские компании в ближайшие годы планируют вложить в киргизскую экономику не менее полутора миллиарда долларов.