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Путин прибыл на свадьбу главы австрийского МИД

18 Августа 2018 в 14:09
Путин прибыл на свадьбу главы австрийского МИД

Президент РФ Владимир Путин прилетел в город Грац, откуда отправится на церемонию бракосочетания министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Как сообщили местные СМИ, самолет российского лидера приземлился в аэропорту Граца, который расположен на юге федеральной земли Штирия. К месту проведения свадебной церемонии высокопоставленного российского гостя доставят на вертолете.

Ранее сообщалось, что президент России еде на австрийскую свадьбу не один, а в сопровождении Кубанского казачьего хора. Трехдневные гастроли артистов обойдутся российскому бюджету в 1,8 млн долларов, пишет Газета.ру

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