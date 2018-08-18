Путин прибыл на свадьбу главы австрийского МИД

Президент РФ Владимир Путин прилетел в город Грац, откуда отправится на церемонию бракосочетания министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Как сообщили местные СМИ, самолет российского лидера приземлился в аэропорту Граца, который расположен на юге федеральной земли Штирия. К месту проведения свадебной церемонии высокопоставленного российского гостя доставят на вертолете.

Ранее сообщалось, что президент России еде на австрийскую свадьбу не один, а в сопровождении Кубанского казачьего хора. Трехдневные гастроли артистов обойдутся российскому бюджету в 1,8 млн долларов, пишет Газета.ру