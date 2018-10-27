Путин прибыл на четырехсторонний саммит по Сирии в Стамбул

Президент РФ Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Стамбул, где сегодня проходит четырехсторонний саммит глав государств по Сирии.

Сирийское урегулирование станет главным вопросом встречи с участием президента России Владимира Путина, его коллеги из Франции Эммануэля Макрона, турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, а также канцлера Германии Ангелы Меркель.

Как сообщает РИА Новости, из аэропорта Путин сразу отправился на саммит во дворец Вахдеттин, который принадлежал последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину.

Утром в субботу президент РФ «сверил часы» по Сирии в телефонном разговоре с Макроном. А перед саммитом провел двустороннюю встречу с турецким президентом Эрдоганом.