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Путин предупредил о теоретической угрозе отключения от интернета

20 Февраля 2019 в 20:58
Путин предупредил о теоретической угрозе отключения от интернета

Россию теоретически могут отключить от интернета, в связи с чем необходимо создавать независимые сегменты сети. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями СМИ, сообщает «РИА Новости».

«Теоретически все возможно, поэтому мы должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят», — сказал Путин.

При этом президент отметил, что такое решение «нанесет партнерам колоссальный экономический и политический ущерб», цитирует президента РБК.

12 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект о суверенном Рунете, который предполагает появление национальной системы получения информации о доменных именах или сетевых адресах. Напомним, законопроект об автономной работе российского сегмента интернета был внесен в нижнюю палату российского парламента в декабре прошлого года. Его авторами стали депутат Андрей Луговой, а также сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас. Последний заявил, что автономный Рунет необходим для защиты сети от внешних угроз. Инициатива стала ответом на принятие в США стратегии национальной кибербезопасности. В этом документе Россию называли организатором атак в сети.

О том, что проект потребует бюджетных вливаний стало известно в понедельник, 4 февраля. При внесении документа в Госдуму авторы инициативы убеждали, что в этом нет нужды.

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