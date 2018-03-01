Путин представит Послание Федеральному Собранию в новом формате

Президент России Владимир Путин сегодня огласит послание Федеральному собранию.

Нынешнее послание станет уже 24-м в новейшей истории России и 14-м лично для Путина. Обычно такие выступления укладывались в рамки календарного года. Лишь в 2017 году послание не состоялось.

Нынешнее послание будет отличаться от привычного формата. На этот раз Владимир Путин выступит с посланием в Центральном выставочном зале «Манеж».

Впервые во время оглашения послания будут использованы экраны с инфографикой, передает ТАСС.