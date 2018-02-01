Четверг
01 февраля
USD 56.18
EUR 69.93
Горячие новости

Путин представил в ЦИК подписи от всех регионов России

1 Февраля 2018 в 13:32
Путин представил в ЦИК подписи от всех регионов России

Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин представил в ЦИК России необходимые подписи для регистрации на выборах от всех 85 регионов страны. Остальные кандидаты предоставили подписные листы не от каждого субъекта, сообщает ТАСС.

Кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский представил в Центризбирком 105 тыс. подписей из 81 субъекта страны. Кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин – 104 тыс. 918 подписей из 64 субъектов.

Участие в предвыборной кампании на сегодняшний день принимают восемь человек. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый КПРФ бизнесмен Павел Грудинин, освобожденные от необходимости сбора подписей, уже прошли регистрацию.

1 февраля Центризбирком завершил прием подписей от кандидатов на выборы президента России, сообщает Ura.ru. Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.