Путин представил в ЦИК подписи от всех регионов России

Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин представил в ЦИК России необходимые подписи для регистрации на выборах от всех 85 регионов страны. Остальные кандидаты предоставили подписные листы не от каждого субъекта, сообщает ТАСС.



Кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский представил в Центризбирком 105 тыс. подписей из 81 субъекта страны. Кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин – 104 тыс. 918 подписей из 64 субъектов.

Участие в предвыборной кампании на сегодняшний день принимают восемь человек. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый КПРФ бизнесмен Павел Грудинин, освобожденные от необходимости сбора подписей, уже прошли регистрацию.

1 февраля Центризбирком завершил прием подписей от кандидатов на выборы президента России, сообщает Ura.ru. Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.