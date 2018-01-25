Путин предрек скорую стабилизацию ситуации вокруг Крыма

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация вокруг Крыма вскоре стабилизируется, а развитие региона пойдет ускоренными темпами. Об этом глава государства сказал в ходе телемоста с ведущими вузами страны.



«На сегодня не думаю, что ситуация вокруг Крыма является драматичной, напротив, уверен, что все будет постепенно стабилизироваться», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что По его мнению, после решения ряда инфраструктурных вопросов и проблем развитие полуострова «только будет набирать темпы».