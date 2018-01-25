Четверг
25 января
USD 56.39
EUR 69.45
Горячие новости

Путин предрек скорую стабилизацию ситуации вокруг Крыма

25 Января 2018 в 19:08
Путин предрек скорую стабилизацию ситуации вокруг Крыма

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация вокруг Крыма вскоре стабилизируется, а развитие региона пойдет ускоренными темпами. Об этом глава государства сказал в ходе телемоста с ведущими вузами страны.

«На сегодня не думаю, что ситуация вокруг Крыма является драматичной, напротив, уверен, что все будет постепенно стабилизироваться», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что По его мнению, после решения ряда инфраструктурных вопросов и проблем развитие полуострова «только будет набирать темпы».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.