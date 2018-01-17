Путин предложил подумать, как сохранить историческую идентичность малых городов

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками форума малых городов предложил поразмыслить, как можно сохранить историческую идентичность поселений, не затормозив при этом их развитие.



«Это такое же противоречие, как между необходимостью и желанием сохранить окружающую среду и развитием тех мест, где люди проживают», - отметил глава государства, подчеркнув, что необходимо найти выход из этой ситуации.

В ходе форума Путин также добавил, что исторические города России могут стать крупными туристическими и культурными центрами, если будут развивать собственные конкурентные преимущества