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Путин предложил подумать, как сохранить историческую идентичность малых городов

17 Января 2018 в 19:37
Путин предложил подумать, как сохранить историческую идентичность малых городов

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками форума малых городов предложил поразмыслить, как можно сохранить историческую идентичность поселений, не затормозив при этом их развитие.

«Это такое же противоречие, как между необходимостью и желанием сохранить окружающую среду и развитием тех мест, где люди проживают», - отметил глава государства, подчеркнув, что необходимо найти выход из этой ситуации.

В ходе форума Путин также добавил, что исторические города России могут стать крупными туристическими и культурными центрами, если будут развивать собственные конкурентные преимущества


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